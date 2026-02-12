Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica se juegan las cabelleras en Homenaje a Dos Leyendas

El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó una de las luchas más interesantes de la división femenil en los últimos años: Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica pondrán en juego sus cabelleras en una lucha triangular de apuestas en el próximo Homenaje a Dos Leyendas.

La cita será el viernes 20 de marzo en la Arena México, escenario donde tres gladiadoras que alguna vez dominaron juntas ahora buscarán sobrevivir a un combate sin margen de error. Lo que durante varios meses fue una alianza sólida bajo el nombre de Las Artemisas terminó por resquebrajarse tras semanas de tensión.

► La ruptura definitiva de Las Artemisas

Las diferencias comenzaron a hacerse evidentes luego de varias derrotas que encendieron los reclamos dentro del grupo. Los errores sobre el ring pasaron factura y la confianza se transformó en sospecha, provocando un ambiente cada vez más hostil entre las entonces compañeras.

Princesa Sugehit fue la primera en estallar, encarando a Marcela y a La Magnífica por las fallas que les costaron combates clave. Aunque hubo intentos por calmar la situación, las discusiones continuaron hasta que la separación se volvió inevitable.

► Una lucha de apuestas con historia y orgullo

El triangular no solo representa el final de una facción; también es el choque de tres trayectorias fundamentales para la lucha libre femenil. Una de ellas perderá la cabellera y una de ellas saldrá ganadora; además el 6 de marzo las tres luchadoras disputarán la Copa Irma González.