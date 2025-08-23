Marc Guehi (Premier League) quiere luchar en WWE

Marc Guehi es jugador de fútbol. Actualmente es el capitán del Crystal Palace, equipo de la Premier League. Pero quizá en un futuro sea una Superestrella WWE.
► Marc Guehi se ofrece a WWE
Si no lo consigue, no será por falta de interés. Atendamos a sus recientes declaraciones en una entrevista con Kelly Somers de BBC Sport:
KS: «Cuéntanos algo que nos sorprendería de ti«.
MG: «Me encantaría ser luchador de la WWE. Crecí viendo WWE. Está en Netflix. He visto algunos pay-per-views. Me encantaría ser luchador de la WWE. Puede ser peligroso, pero la parte de espectáculo… soy bueno hablando al micrófono, convenciendo a la gente de que eres el malo o el bueno».
Marc Guehi in the WWE?
It could happen! 😉#BBCFootball pic.twitter.com/7WqyB3LFFx
— Match of the Day (@BBCMOTD) August 23, 2025