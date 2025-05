Cuando presentas un debut como aquella memorable cita doble titulada Forged In Excellence, se hace difícil estar a la altura en tus siguientes. La maldición del «primer disco era mejor» trasladada a la lucha libre y al caso concreto de MAPLE LEAF PRO (MLP), que esta noche busca desquitarse con Northern Rising.

Y pretende hacerlo armando un cartel a prueba de bombas, lo que añade un plus de riesgo, pues de no estar a la altura el batacazo será mayor. Porque reuniendo a nombres como Zack Sabre Jr., Gabe Kidd, Miyu Yamashita o Mike Bailey, muy mal debes hacerlo.

ZSJ se medirá a Jonathan Gresham, y presupongo será una delicatessen para los aficionados a la lucha más científica (considerando los precedentes entre ellos). Yamashita hará lo propio con Serena Deeb, duelo al que igualmente intuyo habrá que estar atentos (si se les da tiempo suficiente). Por su parte, Kidd colisionará en Triple Amenaza contra Bailey y Michael Oku, en un combate bastante promocionado que preveo tenga peso dentro del menú.

Por otra parte, las luchas titulares programadas, sobre el papel, no desmerecen. Thom Latimer defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA ante Stu Grayson, Gisele Shaw y Kylie Rae (actualmente adscrita a WWE) batallarán por coronarse primera Campeona Canadiense MLP, mientras 20 luchadores se batirán el cobre en un «Gauntlet Match» para decidir al primer Campeón Canadiense MLP.

Como ocurrió con Forged In Excellence y Mayhem, Northern Rising podrá verse en directo vía Triller TV. He aquí todo lo que ofrecerá la velada, a partir de las 7 pm ET desde el Mattamy Athletic Centre (otrora Maple Leaf Gardens) en Toronto (Ontario, Canadá).

