MAO luchará en el evento “All I Want 2” en julio

Marcus Mathers ha anunciado que la estrella de DDT, MAO, se unirá al cartel de su evento “All I Want 2”. Esta será la segunda aparición de MAO en los Estados Unidos este año, ya que su última aparición fue en marzo durante la semana de WrestleMania en Los Ángeles para The Collective. Su combate se anunciará en una fecha posterior.

“All I Want 2” se llevará a cabo el jueves 13 de julio en el H2O Wrestling Center en Williamstown, Nueva Jersey. El evento también se transmitirá en vivo en IWTV a las 8pm. Este evento promete ser una noche emocionante llena de acción y entretenimiento para los fanáticos de la lucha libre. No te lo pierdas.

✌🏻🎟️ Talent Announcement 🎟️✌🏻

MAO is ALL I WANT.

Thursday July 13th

@ H20 Wrestling Center

Tickets $25 at the door.

Live on IWTV at 8pm.

Also Appearing…

Zachary Wentz

Mike Bailey

Effy

Austin Luke

Dyln McKay

Shannon LeVangie

+ More! pic.twitter.com/q4XII9NuOk

— Marcus Mathers (@MarcusMathers1) May 19, 2023