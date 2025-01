Al parecer, Mansoor y Cesaro tenían mucha presión para su combate en Crown Jewel 2019. En principio, cualquiera pensaría que no debería de haber sido así habida cuenta de que su lucha formaba parte de un cartel donde brillaban otras como Brock Lesnar contra Caín Velásquez, Braun Strowman contra Tyson Fury o Seth Rollins contra The Fiend. Sin embargo, los dos luchadores de AEW tenían algo más en juego que una victoria, según le dijo Vince McMahon al integrante de MxM Collection.

► Todo dependía de ellos

«Creo que simplemente no quería que los saudíes se molestaran. Honestamente, creo que pensaba que si los saudíes me veían en una posición comprometida, tal vez pondrían en peligro el acuerdo. Tuve un combate con Claudio en Crown Jewel, no recuerdo el año. Pero, al parecer, el acuerdo estaba en riesgo. Vince le decía a nuestro productor, Shane Helms, que este tenía que ser un combate de nivel WrestleMania, que el destino de este acuerdo dependía de ello. Vince creía que si este combate no salía bien, arruinaría todo. Necesitaba que el chico saudí tuviera una actuación increíble y espectacular, y qué mejor luchador para enfrentar que Claudio, 100%.

«Así que salí, y hubo fuegos artificiales, pirotecnia y todo ese espectáculo. Por cierto, en ese momento yo era un tipo de unos 180 libras, un debilucho, ¿de acuerdo? Más adelante en mi carrera logré ponerme en bastante buena forma. Salgo con Claudio, y él me lleva de la mano para lo que probablemente fue la mejor actuación de mi vida y de mi carrera hasta ese momento. Regreso al vestuario y Vince se levanta, me estrecha la mano, me da un abrazo y dice: ‘Oh, tienes expresiones faciales tremendas’. Gracias, Vince. [ríe] Salió muy bien, pero una vez que llegué a casa, ese fue como el final para mí.»