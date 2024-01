Mansoor no podía dormir tras su despido de WWE

La ex Superestrella WWE, Mansoor, se prepara para retornar al circuito de la lucha libre profesional en este 2024, luego de haber sido despedido de WWE en septiembre pasado. Por tal motivo, se está dando a conocer de nuevo y está concediendo distintas entrevistas.

La más reciente fue a Denise Salcedo, en donde el ex miembro de los Maximum Male Models aseguró que aunque inicialmente se enojó mucho con WWE por su despido, y hasta no podía dormir de pensar en ello, con el paso de los días, pudo asimilar lo ocurrido y ya no guarda malos sentimientos hacia WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► A Mansoor le dio duro su despido de WWE

«El primer mes después de mi despido fue difícil para mí, pero cambié mi enfoque, concentrándome en triunfar en la escena independiente. No estoy amargado por mi salida de la WWE. Sí me afectó, créeme, pero 90 días son muchos. En algún momento, estás en la cama tratando de dormir y lo único en lo que puedes pensar es: ‘¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor?’

«Y en algún punto dices: ‘No puedo vivir así. Debo intentar aprovecharlo al máximo’, y eso fue exactamente lo que pasó, probablemente un mes después de que me soltaron. Ya llamé, mandé mensajes y escribí correos a todos los que conozco en la industria de la lucha libre tras mi liberación. Hay un aspecto frustrante de trabajar en la WWE. A veces, en WWE, era frustrante porque pasaba meses sin ser utilizado.

«Hubo momentos en los que pasaba meses sin recibir un solo golpe, sin estar en el ring ni por un minuto, y sabes, puedes entrenar y tratar de mantenerte en forma y quitar el óxido del ring, pero realmente llega al alma. Pero ahora estoy enfocado en mostrar lo que realmente soy capaz de hacer en el circuito independiente, resaltando que cualquier éxito que pueda lograr depende completamente de mi talento.

«Ahora puedo decir, y me enorgullece, que si fallo, es porque yo fallé. Y si tengo éxito, es porque yo tuve éxito, y estoy tan tranquilo con eso. Estoy tan feliz y emocionado de poder salir y decir: ‘Escucha, sea lo que sea que haya pasado en WWE, lo que estás a punto de ver es quién soy realmente’. Y estás a punto de obtener el indicador más serio y real de mi talento, y si va genial, fenomenal. Si no ocurre esto, me desvaneceré en el atardecer».