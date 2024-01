Mansoor: «Me apoderaré del mundo de la lucha en 2024»

Mansoor es de nuevo agente libre desde el 21 de diciembre de 2023, tras cumplirse los tres meses que le quedaban en su contrato de WWE tras ser despedido de la compañía. Y lo cierto es que el luchador árabe ya ha anunciado a todos sus fans que en este 2024, planea comerse el mundo.

No hay interés reportado en él de grandes empresas como AEW, ROH, MLW o TNA / Impact Wrestling, pero sí se sabe que ya tiene varias fechas progrmadas para el circuito independiente en 2024. De hecho, Mansoor y Mason Madeen, antes conocido como Macé en WWE, hicieron recientemente una aparición especial en el segundo aniversario de la pequeña empresa independiente DPW, para dar así inicio a su etapa post-WWE.

► Mansoor se augura un 2024 lleno de éxitos

Recientemente, Mansoor compartió en su cuenta de X un video en donde desea feliz año nuevo 2024 a todos sus fans, y anuncia que este año la romperá como luchador. Estas fueron sus declaraciones:

«Cuando tenía 17 años, le dije a mi viejo que quería ser luchador profesional. Él simplemente se rió y me dijo, ‘Mansoor, la gente como nosotros, eso no es lo nuestro’. Le pregunté qué quería decir, y me contó una historia de cuando estaba en la universidad en Miami. Se topó con un espectáculo de lucha libre profesional. Salía un tipo al que llamaban «El Sheik».

«Lo anunciaban como si fuera de Arabia Saudita, y tenía las botas de genio con las puntas rizadas, todo el paquete. Salía, ponía caras de malo, todos abucheaban y le daban una paliza. Mi viejo realmente lo encontró después del show y le preguntó, ‘¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces quedar mal a nuestra gente?’ El luchador lo miró y le dijo, ‘¿Nuestra gente? Amigo, soy italiano. Soy de Pensacola’.

«Por mucho tiempo, eso es lo que mi viejo pensó que era la lucha libre profesional. Hasta cuatro décadas después, cuando su hijo tuvo la pelea de su vida contra Claudio Castagnoli frente a 60,000 personas en su ciudad natal. Nunca olvidaré acercarme a él después de la lucha, mirarlo a los ojos y él diciendo, ‘Mansoor, entiendo’. He estado persiguiendo esa sensación todos los días desde entonces.

«Eso es todo lo que quiero de esto, hacer que la gente entienda, no solo el concepto de la lucha libre profesional, sino quién soy yo. Porque durante los últimos cinco años, han conocido una versión de mí, un concepto abstracto. Pero realmente, esta es la primera vez que nos estamos conociendo. Así que permítanme presentarme.

«Mi nombre es Mansoor, y me conocerán por mis acciones porque en 2024, demostraré que soy el intérprete más capaz, cautivador y carismático de toda la lucha libre profesional. Muchos de ustedes se reirán, y muchos de ustedes despreciarán esa afirmación. No espero nada más que llegar a su ciudad y hacerles entender. Ese es el objetivo.

«Mi padre, mi madre, mis hermanas, mis hermanos, mi esposa, mi hija, mi familia, mis amigos, los fanáticos de la lucha libre profesional, cada persona en cada país de esta Tierra, tú, yo, todos vamos a entender porque en 2024, conquistaré el mundo de la lucha libre profesional y el mundo se regocijará. ¿Por qué? Porque soy un maldito héroe internacional».

Happy New Year. See you soon🌎 pic.twitter.com/gHH0fUC1Ru — Mansoor (@suavemansoor) January 1, 2024