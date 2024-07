Mansoor: «Los perdedores de WWE Supercard…»

Unos días atrás hablábamos de que la participación de un actor en una película puede seguir generando ingresos año a año debido a las reemisiones en televisión o el visionado en plataformas descubriendo que The Undertaker sigue recibiendo dinero de ‘Suburban Commando’ (1991). Sucede algo similar con los luchadores, como señala Mansoor en una reciente aparición en Fightful en la que comenta que tanto él como su amigo Mason Madden continúan obteniendo regalías del juego para móviles WWE Supercard.

MANSOOR: «Déjame decirte de dónde realmente obtenemos nuestro dinero, que es de WWE Supercard.»

MASON MADDEN: «Saludos a los ballenas.»

SEAN ROSS SAPP: «Ok.»

MANSOOR: «Saludos a todos ustedes, perdedores, que juegan ese juego—«.

MASON MADDEN: «Saludos a DarksidePhil.»

MANSOOR: «—que gastan miles de dólares, probablemente del dinero de la jubilación de sus madres, en este juego de cartas en su teléfono porque así es como alimentamos a nuestros hijos. Gracias.»

MASON MADDEN: «Para el resto de mi vida.»

MANSOOR: «Y sé que en realidad no nos están dando el dinero directamente porque compran paquetes y se abren y si tu carta está en uno de esos paquetes, tú ganas dinero.»

SEAN ROSS SAPP: «Así que es solo al azar.»

MASON MADDEN: «No somos raros.»

MANSOOR: «No, somos comunes.»

MASON MADDEN: «No somos cartas raras.»

MANSOOR: «Somos comunes. Gracias a Dios.»

SEAN ROSS SAPP: «Entonces sí, muchos de los contratos de WWE están estructurados para incluir todo ahora.»

MANSOOR: «Entonces te pagan tu salario mínimo garantizado y cada vez que trabajas una fecha, una cierta cantidad de dinero va a tu bolsillo.»

SEAN ROSS SAPP: «Oh, okay.»

MANSOOR: «A menos que trabajes suficientes fechas y ganes suficiente dinero y merch para superar tu salario mínimo garantizado, no haces dinero extra.»

SEAN ROSS SAPP: «Sí.»

MANSOOR: «Así que nosotros, sin importar—»

MASON MADDEN: «No es que el contrato original sea genial.»

MANSOOR: «Creo que el salario mínimo garantizado es muy generoso.»

MASON MADDEN: «Es muy generoso, pero está diseñado de tal manera que si te va muy bien por fuera, entonces igual recibes lo que ibas a recibir.»

MANSOOR: «Correcto. Gente que, digamos, está lesionada por un año, aún va a recibir la misma cantidad de dinero que ganarían si trabajaran cada semana.»

MASON MADDEN: «Lo cual es genial, muchas gracias.»

MANSOOR: «Lo cual es genial.»

MASON MADDEN: «Os amamos.»

MANSOOR: «Sí, pero los salarios mínimos garantizados solían ser bajos y luego cada vez que trabajabas una fecha, ganabas más y más y más. Pero ahora que estamos despedidos—«

MASON MADDEN: «¡Despedidos!»

MANSOOR: «—ganamos todo ese dinero extra.»

MASON MADDEN: «No puedes decirlo así.»

MANSOOR: «¿Por qué no podemos decirlo así?»

SEAN ROSS SAPP: «Oh, sí, no puedes decirlo así.»

MANSOOR: «Ahora que estamos despedidos.»

MASON MADDEN: «Desempleados.»

