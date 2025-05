Manon Fiorot emite declaración tras derrota en UFC 315

Manon Fiorot no renunciará a sus esperanzas de título después de UFC 315. Fiorot (12-2 MMA, 7-1 UFC) perdió una decisión unánime competitiva ante la campeona de peso mosca de UFC Valentina Shevchenko (25-4-1 MMA, 14-3-1 UFC) a principios de este mes en el Bell Centre en Montreal.

Este revés marcó su primero en el octágono, pero Fiorot promete regresar más fuerte.

«Simplemente no fue mi día. Una lucha reñida, pero sin avances. Y aunque duele, sé una cosa: todo pasa por algo. Con la experiencia, he aprendido a confiar. Dios tiene un plan. Hay que aceptar, seguir adelante y seguir luchando; mi vida es una serie de desafíos. Pero una cosa es segura: cada vez vuelvo más fuerte. Y a pesar de todo, me he dado cuenta de algo esencial: no estoy sola. Tengo amigos increíbles que se han convertido en mi familia. Un esposo maravilloso. Un equipo leal, presente en las buenas y en las malas.

Mi mamá y mi hermana, mis mayores apoyos. Mi primo, que es como un hermano, siempre ahí en los momentos más difíciles, con las palabras justas para animarme. Y todos ustedes, dándome fuerza a pesar de todo. Gracias, de verdad. Quiero seguir inspirando, y empieza con una cosa: nunca rendirse. El camino al éxito es duro, pero pertenece a quienes nunca se rinden. Un pensamiento para mi papá: sé que está orgulloso. Orgulloso de todo lo que he logrado, y aún falta mucho para terminar. Vamos a lograrlo. El sueño sigue vivo. Nada está perdido. Este es solo un capítulo.