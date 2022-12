Manon Fiorot abierta a pelea con Rose Namajunas

Después de que la cirugía de rodilla salió «perfecta», la contendiente de peso mosca femenino de UFC, Manon Fiorot, avanza poco a poco hacia un regreso al octágono y una carrera por el título en 2023.

Fiorot (10-1 MMA, 5-0 UFC), quien está invicta en UFC y viene de una victoria de alto perfil sobre Katlyn Chookagian en octubre, todavía está rehabilitando su rodilla pero espera volver a entrenar por completo en marzo o abril. , con un regreso a la competición previsto en agosto.

Actualmente No. 7 en el último ranking de peso mosca femenino de USA TODAY Sports/MMA Junkie , Fiorot tiene un caso para desafiar a la actual campeona de UFC y Valentina Shevchenko por el título. De hecho, Shevchenko (23-3 MMA, 12-2 UFC) le dijo recientemente a MMA Junkie que Fiorot es uno de los próximos nombres que tiene en la mira.

El momento de la recuperación de Fiorot junto con el deseo de Shevchenko de pelear en el primer trimestre de 2023 descarta esa opción como la próxima pareja de títulos divisionales, pero Fiorot aún confía en que sucederá el próximo año.

“Veo la entrevista (con Shevchenko) y, para mí, es normal. Soy la contendiente No. 1 (en el ranking de UFC), así que necesitamos hablar de mí cuando hablamos del cinturón. No sé qué ha pasado, no sé si Valentina sabe cuando habló de eso si estoy lesionado. Si ella toma una pelea ahora en unas semanas, es normal, porque vuelvo en verano. Tenemos que ver esta pelea en 2023, pero por ahora, si ella toma otra pelea, pelearé con alguien más en julio o agosto y luego, al final del año, ya veremos”.

Fiorot, de 32 años, dijo que no será exigente con el nombre de su próxima enemiga. Su único pedido, sin embargo, es que sirva como evento principal. Tener cinco rounds para entrenar y potencialmente pelear sería una experiencia invaluable mientras intenta convertirse en campeona.

“Por ahora, no me importa mi próxima oponente, me enfrentaré a todos en la división. Quiero una pelea en el evento principal para mantenerme atento y obtener algo de experiencia antes de pelear por el cinturón”.

A pesar de su pasividad en la selección de oponentes para la próxima pelea, Fiorot quiere los enfrentamientos más grandes posibles. Ella reveló un rumor reciente que cruzó su radar indicando que la ex campeona de peso paja de UFC Rose Namajunas (11-5 MMA, 9-4 UFC) subiría a 125 libras. Si ese es el caso, a Fiorot le encantaría darle la bienvenida a la división en una exhibición de eliminación de títulos.

“Esperar a Valentina no es una opción para mí, porque realmente quiero pelear en agosto. En mi mente, en mi mentalidad, les digo a todos que venceré a Valentina. Entonces, si digo eso, puedo ganar contra cualquiera en la división. Así que no me importa con quién pelee en agosto. No sé contra quién, pero hace dos o tres semanas escuché que Rose (Namajunas) quiere subir a la división de peso mosca. Soy la contendiente número 1, así que si ella viene, tiene que pelear conmigo. Luego, después de que podamos ver”.