Manel Kape pide revancha con Alexandre Pantoja

Manel Kape cree que la división de peso mosca de UFC necesita un campeón estrella, y “Starboy” siente que es el hombre adecuado para el trabajo.

Kape (21-7 MMA, 7-3 UFC) quiere una oportunidad por el título y una oportunidad de traer emoción a la categoría de peso después de su última victoria. El ex campeón de Rizin FF obtuvo una victoria por nocaut técnico sobre Asu Almabayev (21-3 MMA, 4-1 UFC) el sábado en el evento principal de UFC Fight Night 253.

Lo que lo consolidó como uno de los principales contendientes al título en la categoría de 125 libras. Kape tiene dos victorias consecutivas y tiene un récord de 6-1 en sus últimas siete peleas, lo que lo convierte en un peleador indiscutible en su opinión.

“Después de esta pelea, no hay excusa para no darme el título. Realmente creo que la división de peso mosca necesita un campeón como yo. Puedo construir esta división y generar respeto como otras divisiones. Soy el único hombre que puede hacer esto”.

Actualmente, el título de la UFC de 125 libras está en manos de Alexandre Pantoja, quien ganó por decisión unánime a Kape. Kape respeta las habilidades y el carácter de Pantoja, pero no siente que conecte con la afición, lo que hace que la división no sea interesante.

“Vemos ahora mismo que Pantoja ha sido campeón durante mucho tiempo y no han construido nada. Demetrious Johnson fue el mejor en 125 y no han construido nada. (Brandon) Moreno no ha construido nada. No creo que haya sido emocionante. Siento que a la gente le encanta verme. Aunque me odien o me amen, quieren verme pelear.

“Esta división no va a ninguna parte. Necesita algo picante, y yo soy el hombre atractivo”.