En 2020, Mandy Rose sorprendió a todos tiñéndose el cabello de moreno después de haber sido siempre rubia. En 2023, ¿volverá a cambiar de nuevo? De momento, no podemos confirmarlo, pero la ahora mismo ex WWE Superstar les pregunta a sus seguidores en redes sociales si quieren que lo haga, por lo que entendemos que lo hará si la respuesta es positiva. Aunque si entramos en los comentarios vemos que la mayoría dicen que la que fuera Campeona NXT está hermosa de cualquier manera.

► Mandy Rose podría volver a ser rubia

Who thinks I should go back blonde blonde?!? 🤔👸🏼⤵️ pic.twitter.com/RbjB5WGfEg — Mandy (@mandysacs) August 9, 2023

La verdad es que de esta manera también está tremendamente atractiva por lo que mejor que sea ella quien decida porque en realidad es imposible señalar un look sobre otro. Por otro lado, como curiosidad, quien también estaría cambiando su aspecto es Liv Morgan, que se encuentra recuperándose de una lesión.

En espera de saber si Mandy Rose volverá a ser rubia o no, os dejamos su explicación sobre su cambio a morena:

“Me encanta el cambio. Me río porque en los últimos años pasé de rubia a morena, de cabello largo a cabello corto. Mi exmejor amiga y excompañera de equipo (Sonya Deville) me cortó el pelo en la televisión nacional. Luego volví y lo mantuve rubio y luego moreno, así que siento que he tenido muchos cambios con el cabello. Voy a mantenerlo así por un tiempo. Definitivamente fue mi decisión. Fue idea mía. Quería cambiarlo de acuerdo a mi personaje. Quería estar un poco más prendida.

«Pensé que tenía mucho sentido con mi grupo, Toxic Attraction, como para que los fans pensaran primero que probablemente iba a tratar de hacer que las chicas fueran más como yo y luego me acabé contagiando de ellas. Siempre digo que las personas más exitosas en la vida siempre están escuchando, siempre aprendiendo, siempre están tratando de cambiar, así que no importa quién eres. Pensé por qué no mostrar un lado más agresivo para mí y dejar atrás a Mandy Rose y ‘The Golden Goddess’. Y todavía estoy prendida».