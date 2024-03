Mandy Rose valora su paso por NXT

Mandy Rose salió de WWE a finales del 2022 por motivos que van más allá de lo sucedido en el ring, y justo cuando estaba atravesando el mejor momento de su carrera en NXT, ya que había sido Campeona de la marca hasta solo 24 horas antes. Desde entonces, no ha luchado y está enfocada en sus proyectos personales, aunque la ex Campeona NXT descartó la idea de retirarse, ni tampoco descarta que algún día vuelva a regresar a la que fue su casa por algunos años.

► Mandy Rose fue Campeona NXT en su último paso por la marca

Si bien muchas estrellas de la WWE pasan su tiempo en NXT esperando un lugar en el elenco principal, algunas Superestrellas del elenco principal terminan encontrando satisfacción creativa una vez que regresan a la marca de desarrollo, como es el caso actual de Baron Corbin, o también lo fue el de Mandy Rose, quien inclusive obtuvo el Campeonato Femenil NXT y lo mantuvo por 413 días.

Durante una entrevista reciente para Monopoly Events, Mandy Rose reveló cómo fue su regreso a NXT luego de estar en el elenco principal, describiéndola como una nueva oportunidad y destacándolo como el mejor momento de su carrera en WWE.

«NXT fue lo más destacado de mi carrera porque creo que al ganarme el respeto de mis fanáticos… al trabajar, me humillé. No atendí esa llamada y me puse negativa. Simplemente lo tomé como si fuera una nueva oportunidad para mí».

Recordemos que Mandy Rose pasó de NXT al elenco principal, donde hizo equipo con Sonya Deville y estuvo posteriormente involucrada en una historia amorosa con Otis. Eventualmente regresó a la marca dorada, donde formaría el grupo Toxic Atracción con Jacey Jayne y Gigi Dolin y el trío lograría establecer un dominio dentro de la división femenil de NXT.