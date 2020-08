Mandy Rose, Sonya Deville y su exnovia amenazadas de muerte

Sonya Deville salió de su intento de secuestro gracias a que Mandy Rose estaba con ella y se fue en auto. Ambas, y Arianna Johnson, ex de Deville, amenazadas.

La semana pasada, Sonya Deville sufrió un fallido intento de secuestro, del cual pudo salir gracias a que estaba con su amiga Mandy Rose y ella la incitó a que escaparan de su casa en el auto de la rubia. El plan salió bien, pues el hombre que intentó secuestrar a Deville no pudo impedir su huida. Y aunque ya está bien, la pesadilla no ha acabado.

► Sonya Deville está atemorizada

De acuerdo al portal web Heel By Nature, se han podido conocer que ya avanza el juicio contra el stalker llamado Philip Thomas II. Y en los primeros procesos de la corte se ha podido conocer que después de que Mandy ayudó a Sonya a escapar de su casa, el hombre le envió amenazas de muerte a través de Instagram. También se pudo conocer que la exnovia de Deville, la rubia Ariana Johnson, a quien presentó hace algunos meses a los fans, también fue amenazada de muerte.

Ella y Deville califican en el juicio como víctima o testigo en riesgo de daño. De Mandy se desconoce su situación dentro del juicio, pero ha trascendido también que Deville solicitó que se sellen los registros del caso, porque la mujer no quiere que sea de público conocimiento su dirección y sus demás datos personales. Y es que Deville dejó saber a la corte que varias personas le han enviado vía Instagram los siguientes mensajes:

"Terminaré el trabajo que Phillip empezó".

"Mi cuchillo es más afilado que el de Phillips".

Otros aspectos es que se ha identificado que algunos de estos mensajes nombra a familiares de Deville. De momento no hay establecida una fianza. El juicio inicia este 27 de agosto, y se dice que Deville no expuso su cabellera ante Rose en SummerSlam 2020 para no quedar expuesta a que le raparan la cabeza y eso fuera contraproducente en la corte.

_____________________________

No se pierdan esta noche nuestra cobertura y análisis de NXT, con la lucha en la que Santos Escobar pondra en juego el Campeonato de Peso Crucero y Isaiah "Swerve" Scott. Recuerden que esta semana AEW Dynamite se transmite en jueves.

Y el domingo tendremos la cobertura en vivo de Payback, el próximo PPV de WWE.