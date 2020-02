Tucker está quedando un poco a un lado en la trama amorosa de Otis con Mandy Rose. Es normal dado que es su compañero el protagonista pero seguro que nadie pensaba esto cuando Heavy Machinery estaban siendo impulsados. La dupla también está estancada ahora mismo en WWE, pero quizá debido a lo ocurrido anoche en SmackDown vuelvan a la primera plana. Porque hace unas horas el corazón de nuestro querido Otis fue hecho trizas.

Cuando estaba entrando al restaurante con su ramo de rosas para su cita con la luchadora, vio que su silla en la mesa estaba ocupada por Dolph Ziggler. Nadie lo esperaba, ni siquiera la propia Rose, pero tampoco le dijo que se fuera, que estaba esperando a su verdadero acompañante. Otis los vio a ambos y se fue triste, como todo el Universo WWE. Y también Tucker. Aunque, como todo el Universo WWE, la tristeza la acompañó de ira.

Sin conocer las reacciones de Otis o Rose, Tucker ha reaccionado así a lo ocurrido:

I’m coming for answers…

Then I’m coming for heads.

That’s my brother, I love him and if you hurt him there’s a price associated. https://t.co/muTjeGCIE5

— TUCKy (@tuckerwwe) February 15, 2020