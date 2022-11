Mandy Rose revela sus comidas trampa favoritas

Cada entrevista de una luchadora o un luchador en Insight with Chris Van Vliet es verdademente interesante y como ejemplo tenemos la reciente de Mandy Rose en la que la Campeona NXT estuvo hablando del odio que recibe de los fans por ser hermosa, de las comparaciones con Nikki Bella, de que necesitaba volver a la marca amarilla, de su historia de amor con Otis, de cómo es trabajar con Shawn Michaels, de su retiro, de que Toxic Attraction pertenece al elenco principal de WWE,de que no quiso rendir tributo a la Bella Twin, o de que quiere que la compañía recontrate a su prometido, Tino Sabbatelli.

► Qué le gusta comer a Mandy Rose

La luchadora estuvo hablando también de sus comidas trampa favoritas. Sabemos bien que cuida mucho su salud y en ello entra lo que come diariamente pero en ocasiones rompe su dieta con alimentos que no puede consumir habitualmente. Ahora, ¿cuáles son estos alimentos? La guerra de 32 años de Nueva York lo cuenta:

“Lo sé, en realidad la gente probablemente piensa eso, pero quiero decir, solía ser realmente muy estricta cuando competía, pero desde entonces y con la lucha libre definitivamente es más una dieta consistente y equilibrada. Pero me gusta tener mis días de trampa y me gusta derrochar y comer bocadillos y todo eso.

«Entonces, ya sabes, quiero decir, mis entrenamientos han cambiado un poco. Hago un poco más de cardio, lo que obviamente podría ayudar. Pero sí, crecí en una casa italiana con mi papá, que es dueño de una delicatessen. Así que crecimos alrededor de muy buena comida. No puedo parar ahora. Oh, mi opción suele ser buena pasta o raviolis o pizza y helado. Me encanta el helado».

¿Os gusta la misma comida que le gusta a Mandy Rose?