Mandy Rose plantea un posible escenario para volver a luchar

Mandy Rose salió de WWE a finales del 2022 por motivos que van más allá de lo que ocurrió en el ring, y justo cuando estaba atravesando el mejor momento de su carrera en NXT, perdiendo el Campeonato Femenil NXT el día anterior a su despido. Desde entonces, ha estado enfocada en sus proyectos personales, aunque no planeaba retirarse y no descarta volver al ring algún día, tampoco ha luchado desde que perdiera su título ante Roxanne Perez.

► Mandy Rose no descarta volver a la lucha libre

Durante una entrevista reciente con Busted Open Radio, Mandy Rose señaló que aún considera su posible regreso al ring, aunque esperaría que hubiera una historia convincente para hacerlo, aunque los detalles de esa posible historia siguen siendo inciertos.

«Siento que Toxic Attraction era un elemento clave en NXT en su momento. Me gusta la historia y lo que sucedió, cómo nos conectamos todas, pero somos tan diferentes las tres, así que creo que sería una forma genial de regresar y que las chicas también recuperen su ritmo«.

«Sé que han salido en televisión y son mujeres increíbles. Siento que estábamos viviendo algo genial en ese momento, obviamente todos pueden admitirlo. A los fans les encantó, así que creo que sería bueno. O algo realmente inesperado, porque esa es la situación esperada. Realmente no me he parado a pensarlo mucho. Simplemente siento que tiene que ser algo muy jugoso, de hecho.»

Recordemos que hasta antes de su despeido, Mandy Rose lideraba Toxic Attraction, junto a Jacy Jayne y Gigi Dolin, y establecieron su dominio en la división femenil de NXT, con Rose siendo Camepeona NXT, mientras que las otras miembros fueron Campeonas de Parejas NXT en un par de ocasiones. Tras la salida de la ex WWE, la relación entre Dolin y Jayne se fracturó, conviritiéndose en una eventual rivalidad entre ambas.