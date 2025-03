Mandy Rose no descarta volver a la lucha libre

Mandy Rose salió de WWE a finales del 2022 por motivos que van más allá de lo que ocurrió en el ring, y justo cuando estaba atravesando el mejor momento de su carrera en NXT, habiendo sido campeona de la marca por 413 días antes, hasta el día anterior a su despido. Desde entonces, no ha luchado y está enfocada en sus proyectos personales, aunque no planeaba retirarse, tampoco ha luchado desde que perdiera su título ante Roxanne Perez.

► Mandy Rose se recupera de sus lesiones

Recientemente, Mandy Rose habló recientemente sobre su futuro en la lucha libre profesional en la última edición del «Power Alphas Podcast», explicando que la recuperación de sus lesiones de columna es lo que le ha impedido retomar su antigua profesión.

«La pregunta número uno en todas las redes sociales siempre es: ‘¿Cuándo vuelves a la lucha libre?’ o ‘¿Vas a volver?’, y obviamente hablo mucho de eso… Nunca sé si alguna vez volveré. He estado viendo a un quiropráctico porque he tenido un pequeño traumatismo en la zona cervical. Nada grave, por suerte, pero después de ocho años de lucha libre y años antes de fisicoculturismo y de ponerme barras en la espalda, obviamente practicando deportes. Siempre fui atlética de pequeña, bailaba, todo eso afecta mucho a la columna… ahora mismo siento que volver a la lucha libre no tendría mucho sentido por el desgaste que le causa al cuerpo.»

A pesar de estar lidiando con su lesión en la columna, Mandy Rose no descartó volver a la lucha libre (y no es la primera vez que lo dice), pero quería mantener a sus fanáticos actualizados, pero tampoco implica de que vaya a retomar esta actividad en el corto plazo, por lo que habrá que esperar para saber si decide o no volver a la industria.