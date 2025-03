Mandy Rose: «Me siento ignorada por WWE, ¿están ofendidos?»

Mandy Rose no fue del todo borrada de la WWE pero desde su salida apenas ha vuelto a ser mencionada. Ni siquiera en ocasiones que era casi obligatorio al hablarse del Campeonato Femenil NXT.

Durante una reciente entrevista con Busted Open Radio, la luchadora no retirada habla de ello y explica que no sabe qué está pasando, revelando que tampoco ha tenido ninguna conversación con la compañía:

«Es extraño que no me mencionen. Realmente no sé qué fue. Circunstancial, y ha habido muchas personas en la empresa a las que les han pasado cosas, el tiempo avanza y terminan regresando. Al final del día, es un negocio, y lo ven como tal. No tengo idea de qué se trata en mi caso. Pensé que tal vez volvería también, en la lucha libre en general.

Por ahora, me está yendo muy bien y, ¿tiene sentido para mí volver a la lucha? No lo sé, y es algo sobre lo que aún no estoy segura. Nunca he colgado las botas ni dicho que estoy retirada. Todavía soy joven. Si tuviera sentido, definitivamente lo consideraría.

No sé si me aceptarían de vuelta. No sé cómo se sienten. Nunca he tenido una conversación al respecto. ¿Están realmente ofendidos por lo que pasó? No lo sé. Tal vez simplemente ya no quieran estar asociados conmigo, en cierto sentido, porque siento que he sido un poco borrada en ciertos escenarios.

NXT me mencionó no hace mucho. Fue en un video promocional donde hablaban de la evolución de la división femenina, lo cual fue genial. Me dio un pequeño rayo de esperanza: ‘Oh, tuve un poco de reconocimiento ahí’.

Pero siento que estoy un poco borrada de su lista de superestrellas. Podría estar equivocada.»