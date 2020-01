Durante este último viernes en SmackDown, pareció que Mandy Rose y Otis dieron un paso adelante en su «coqueteo», cuando la rubia le obsequió un pastel con una leyenda de «Disculpa», el cual fue aceptado y «devorado» por el de Heavy Machinery.

Durante la lucha entre Mandy Rose y Alexa Bliss, Otis apareció en el ring, suponemos que para agradecerle por el obsequio, pero esa situación terminó distrayendo a Alexa, de la cual Mandy se aprovecharía para lograr la cuenta de tres y alzarse con la victoria para sorpresa de todos. En definitiva, ambos salieron ganando este viernes.

► Mandy Rose revela el origen de su nombre

Mandy Rose platicó con FOX-Wilmington sobre llegó a convertirse en una Superestrella de la WWE, así como el origen del nombre de su personaje.

Luego de obtener su licenciatura, Rose se abrió paso en las competencias de físicoculturismo y de fitness y se convirtió en la Campeona Mundial de Bikini de la WBFF (World Beauty Fitness & Fashion) en el 2014. Gracias a su exposición en ese mundo, la WWE la trajo a su concurso Tough Enough, en 2015.

«Estaba estudiando patología del habla y lenguaje en el Iona College y obtuve mi licenciatura allí. Luego, un amigo se me acercó y me dijo: ‘Sabes, deberías participar en competencias de culturismo y fitness’. Y realmente no sabía nada sobre esa industria, pero me intrigó un poco, así que pensé y dije: ‘Lo intentaré.»

«Siempre estuve en forma y me encantaba hacer ejercicio y practicar deportes, pero realmente no sabía nada sobre competencia física. Así que estaba entrenando para hacer un show en Boston con WBFF y particié de este. Realmente no sabía lo que estaba haciendo, pero quedé en primer lugar, lo cual es realmente genial, y desde entonces, me convertí en la Campeona Mundial de Bikini WBFF en el 2014, lo que luego me llevó a la WWE. Por lo tanto, es una locura «.

La superestrella de SmackDown, mientras estaba en Tough Enough, era conocida como «Mandy», por lo que la compañía no quería alejarse de eso ya que así era como la conocían los fanáticos. «Rose» es en realidad su segundo nombre, el cual tiene un significado especial dentro de su familia.

«Sobre Mandy Rose: Bueno, mi verdadero nombre es Amanda Rose Saccomanno, así que mucha gente no lo sabe, pero Rose es algo especial en mi familia ya que el nombre de mi abuela es Rosemary, el nombre de mi madre es Mary Rose, soy Amanda Rose, mi sobrina es Demi Rose, así que sigue en la familia.

«Pero me pusieron Total Divas justo cuando firmé con WWE, así que antes de pisar el ring, estaba en Total Divas y me llamaban Mandy,… realmente no queríamos cambiar mi nombre después de eso. Era como si todos me conocieran como Mandy e incluso desde Tough Enough, así que fuimos con Mandy Rose«.