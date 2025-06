Mandy Rose, «demasiado sexy» para la WWE

A priori, que una luchadora (o un luchador) sea sexy no es más que una cualidad para aventurarse como Superestrella WWE. Ejemplos se encuentran en todas las épocas: desde Sunny hasta Stephanie Vaquer pasando por Trish Stratus, Melina o Nikki Bella. Esto no quiere decir que ellas solo destacasen por su atractivo físico, ni mucho menos, pero tampoco se puede pretender que el mismo no fue parte de su reconocimiento.

Al igual que sucedió con Mandy Rose. Sin embargo, según ella misma reveló recientemente en su pódcast, a ella una vez le dijeron en la empresa que era demasiado para si quiera intentarlo:

“Cuando llegué por primera vez al roster principal, era como la diosa dorada, la sexy que venía de Tough Enough y todo eso, y me dijeron que bajara un poco el tono: ‘Eres demasiado sexy’. Así que ahora yo pensaba: ‘Para ser honesta, ni siquiera estoy intentando ser sexy, simplemente lo soy, no lo estaba intentando.’ Pero entonces, ¿qué crees que pasó cuando me dijeron que lo bajara un poco o que estaba siendo demasiado sexy?

“Quiero ser sexy, pero no quiero fingir serlo, solo quiero ser yo misma, y creo que fue en mis días en NXT cuando finalmente sentí: ‘Esta soy yo’. Me volví un poco más oscura, un poco más ruda, pero esa soy yo. Sí, a veces soy una rubia explosiva y todo eso, pero siento que ahí pude ser mi yo auténtica y genial… Creo que cuando te dan confianza en ese aspecto también, cuando te ponen un poco en un pedestal, eso ayuda mucho con tu autoestima.”