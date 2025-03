Mandy Rose considera futura aparición en Royal Rumble

Mandy Rose salió de WWE hace más de dos años por motivos que van más allá de lo que ocurrió en el ring, y justo cuando estaba atravesando el mejor momento de su carrera en NXT, perdiendo el Campeonato Femenil NXT el día anterior a su despido. Desde entonces, ha estado enfocada en sus proyectos personales, aunque no planeaba retirarse y no descarta volver al ring algún día, tampoco ha luchado desde que perdiera su título ante Roxanne Perez.

► Mandy Rose no cree que WWE tenga interés en traerla de vuelta

Si bien Mandy Rose no tiene apuros en luchar, tampoco lo descarta, a tal punto que durante una edición reciente de «Busted Open Radio», Tommy Dreamer le preguntó si consideraría participar en el Royal Rumble, y la ex Campeona consideró esa posibilidad, aunque cree que la WWE podría no tener interés en traerla de vuelta.

«Sí, lo he pensado, seguro, como ya dijimos. No sé si me ven como si me aceptaran de nuevo. No sé cómo se sienten. Nunca he hablado con ellos, pero simplemente no lo sé», dijo Rose. «¿De verdad están ofendidos por lo que pasó? No lo sé. Quizás simplemente ya no quieren que se les asocie conmigo porque siento que me ignoran un poco en ciertas situaciones».

La ex Campeona NXT comentó que la mencionaron recientemente en la programación de la marca, explicando que apareció en un video promocional que destacaba la evolución de las mujeres en la WWE, justo antes de que se llevara a cabo el combate más importante de la división, cuando Giulia y Stephanie Vaquer se enfrentaron, con sus dos campeonatos en juego.