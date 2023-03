Mandy Rose confirmó fallecimiento de un familiar

Mandy Rose disfrutó de un exitoso reinado como campeona NXT antes de perder el título contra Roxanne Perez, aunque lo peor para ella vino 24 horas después de este revés, ya que fue despedida por publicar contenido para adultos en su página de Fantime. No obstante, el legado que dejó durante su última etapa en NXT es algo pocas veces visto en la marca, y eso es un tema que el Universo WWE reconoce.

Desde que saliera de la WWE, Mandy Rose continúa sobresaliendo en sus proyectos fuera de la lucha libre. Sin embargo, la ex Campeona NXT anunció recientemente un retraso en sus planes debido a una pérdida personal.

Mandy Rose está programada para aparecer en la próxima Autograph City Expo en Nueva York. Sin embargo, la ex campeona de NXT recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar que aparecería con retraso en el evento debido al fallecimiento de alguien en su familia.

Sorry for any inconvenience but I have to be with my family at this time… 💔🙏🏻https://t.co/9cxT7OUItz pic.twitter.com/UiCLPb0RyY

— Mandy (@mandysacs) March 21, 2023