Mandy Rose aplaude a Mercedes Moné: «Es libre…»

La ex luchadora de la WWE Mandy Rose celebra que Mercedes Moné tenga en AEW la libertad para hacer lo que quiera. La Campeona TBS y Campeona NJPW Strong explicó en su momento que esa fue una de las razones por las que decidió unirse a la casa Élite cuando tuvo la oportunidad de firmar con cualquier compañía del mundo.

«Mercedes Moné hizo una entrevista recientemente, y habló sobre tener control creativo completo en AEW, lo cual ya sabía, lo había escuchado anteriormente. Alguien le preguntó sobre regresar a WWE, y ella simplemente dijo: ‘Tengo todo lo que amo en este momento, así que estoy feliz.’ Así que, bien por ella por hacer lo que hizo, y ahora puede tener control creativo completo, lo cual siempre fue muy importante para ella. Recuerdo que en WWE, si no estaba contenta con algo, le costaba poder expresarlo porque, debido a ciertas circunstancias, la gente no iba a cambiarlo, entonces era inútil siquiera hablar porque solo estabas desperdiciando tu aliento. Así que creo que es genial que ahora tenga todo ese control creativo.

#TheBoss @SashaBanksWWE may have just won the battle, but #Absolution made sure to leave her with a parting gift…#RAW @RealPaigeWWE @WWE_MandyRose @SonyaDevilleWWE pic.twitter.com/pC6y6VC1w9

— WWE (@WWE) March 13, 2018