Mandy Rose: «Ahora gano 10 veces más que en la WWE»

Luchísticamente no porque ella misma no ha querido dar continuidad a su carrera pero sin duda a Mandy Rose le ha ido de maravilla la vida después de WWE. Ya solo hablando del aspecto financiero… atendamos a sus recientes declaraciones en su pódcast, Power Alphas, el cual comanda con su esposo, el ex luchador Tino Sabbatelli, lo cual muestra que también románticamente está en un gran momento; sin olvidar el aventurarse en otro negocio.

► Todo va bien

«Creo que la gente piensa que el dinero en WWE en general es una locura, ¿verdad? He hablado con mucha gente en el pasado, como, ‘Debes estar realmente bien en WWE’, cuestionando tal vez lo que hago ahora o lo que sea. Sí, estaba bien, y pensaba que estaba ganando muy buen dinero, y obviamente, no se trata tanto de todo el dinero, realmente es la plataforma de la que siempre hablo, la lealtad de los fans y la increíble plataforma que pude recibir y básicamente usar ahora hasta el fin de los tiempos. Pero cuando realmente lo desglosas, como contratistas independientes, pagas por tus propios hoteles, pagas por tus propios autos, pagas por tu propia gasolina, pagas por tu propia comida, pagas por tu propia ropa que necesitas usar, y no solo eso, tenemos que vernos de cierta manera, la mayoría de nosotros gastamos mucho dinero en equipo de lucha, todas esas cosas. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta cuando eres una Superestrella de WWE, y cuánto dinero tienes que sacar de tu bolsillo, y como un 1099, realmente no recibes ningún beneficio a largo plazo. Después de que todo se dice y hecho y viene el tío Sam y es hora de pagar tus impuestos…

En tres meses, recibí mi cheque de ganancias, y me sorprendí porque básicamente era lo que gano en un año en WWE. Solo el cheque de bonificación era lo que ganaba como salario anual en WWE. Todo esto sin ningún tipo de promoción en redes sociales. En mis ojos, realmente no pensaba que hubiera algo malo en lo que estaba haciendo. No era como si fuera algo malo. Es simplemente cómo está el mundo ahora y hacia dónde va. Tuve que rascarme la cabeza por un segundo. Pensé, esto es un poco loco. Es casi como, ¿estoy subpagada? ¿O esto es tan lucrativo? ¿Es esto el futuro? ¿Es esto lo que me estoy perdiendo? Así que ya saben el resto de la historia, lo que pasó. Pero fue entonces cuando me di cuenta, no sé, puedo controlar mi contenido en mis términos, cuando quiero y como quiero, y pensé, esto es bastante interesante.

Volvamos a cuando me despidieron, conduciendo a casa desde Orlando, y básicamente viendo cómo mi cuenta se disparaba. Nunca he revisado algo tantas veces porque era casi como cómico. Pensé, esto es una locura. Cabe mencionar que todos los titulares obviamente estaban llevando a la gente allí también por lo que era, y la gente estaba curiosa. Básicamente, todos estaban revisando mi página. Era como si el mercado de valores subiera y subiera, y era una locura. Fue en ese momento cuando me di cuenta, ok, ahora esto era solo una fuente de ingresos pasiva, y ahora estamos convirtiéndolo en una mina de oro en cierto sentido. Realmente puedo hacer que esto sea algo grande con la correcta comercialización y el tiempo que pongas en esto. Mi vida cambió. Pasé de estar trabajando más de 300 días al año, cayendo de espaldas, a básicamente multiplicar mi dinero por diez en un año. Me despierto cuando quiero, hago lo que quiero, y no tengo que recibir golpes ni estar en la carretera más de 300 días, y básicamente gano diez veces el dinero que ganaba en WWE en un solo año. Eso es una locura».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Power Alphas Podcast 👩‍❤️‍👨 (@poweralphaspodcast)