Mandy Rose aborda la polémica con Tiffany Stratton

Al descubrir que Tiffany Stratton usa la frase «pon algo de respeto en mi nombre«, Mandy Rose comentó: «Podemos admirarnos, podemos respetarnos, podemos vernos como ejemplos, pero no podemos tomar nuestras palabras una de la otra. Obviamente, Tiffany Stratton es nueva, así que felicidades a Tiffy, pero no uses mis palabras, cariño [risas]«. A estas palabras, la Campeona WWE contestó: «Honestamente, creo que es un poco triste que ella sintiera la necesidad de ir a su podcast y decir algo así. Le deseo lo mejor. Honestamente.»

► Abordando la polémica

Como no podía ser de otra forma, este intercambio generó controversia y la ex Campeona NXT quiso abordarla mientras hablaba en un nuevo episodio de Power Alphas:

«Twitter es muy divertido. Sobre ese último episodio que hicimos sobre Tiffany Stratton, esos haters por ahí… Dejemos algo claro: nunca hablé mal de Tiffany Stratton. De hecho, en otro episodio anterior, semanas antes, dije que creo que es un talento increíble. Siempre la he elogiado y la he felicitado muchísimo.

«Pero la gente se volvió loca diciendo: ‘Oh Dios mío, solo estás celosa’. Que esto, que lo otro. Y yo como, chicos, cálmense, primero que nada. Felicidades a Tiffany Stratton, ¿de acuerdo? Porque creo que es un talento increíble. No hay odio, confíen en mí. Estoy en un punto de mi vida en el que ese no es el camino que tomo, créanme».

¿Qué te parece este apunte de Mandy? Es verdad que siempre ha hablado bien de Tiffany. Por ejemplo:

«He visto muchas comparaciones entre Mandy y Tiffany Stratton. A la gente le gusta comparar a Tiffany Stratton conmigo, recibe eso mucho. Acaban de preguntarle cómo se siente acerca de esas comparaciones. Pensé que fue realmente amable. Dijo cosas agradables sobre mí y que es un honor ser comparada con alguien como yo, lo cual es genial. También me siento muy honrada.

«Retuiteé algo que decía ‘el verdadero reconoce al verdadero’. Siempre estoy dispuesta a elogiar a otras personas cuando lo merecen. Creo que ella es un talento increíble y tiene un futuro muy prometedor. Siempre lo he dicho, desde su primer combate en NXT. Me quedé realmente impresionada. Pensé, ‘Maldición’. Ella sabía lo que estaba haciendo, lo cual es increíble porque en ese momento, cuando estaba en NXT, no sé si podría haber tenido un combate así.»

