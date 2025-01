Mance Warner: «Tony Khan, Jesucristo… No me importa»

La estrella de la violencia Mance Warner, el actual Campeón Mundial de GCW, pone en claro su mentalidad en el negocio hablando de Tony Khan. El luchador de 36 años de Bucksnort, Tennessee, es preguntado MuscleManMalcolm por la reciente controversia que el mandamás de AEW tuvo con su compañero de vestidor EFFY y que, supuestamente, causó problemas entre las dos empresas.

► Despreocupación total

“Déjame explicarlo así. La lucha libre profesional es un negocio. Cuando vas a trabajar, ¿realmente te importa cada persona que te rodea? No. En este negocio, hay como tres o cuatro personas que realmente me importan.

“Fuera de eso, no me importa una mi*rda. Ficho mi entrada, salgo al ring, inicio el caos, provoco disturbios, rompo lo que quiero, hago que la gente sangre, saco un destornillador y los apuñalo en la cabeza cuantas veces quiera. Haré lo que sea necesario para mantener mi oro.

“En mi caso, no me importa nada de lo que pase a menos que me afecte. Él puede discutir con Tony Khan, con Jesucristo mismo, con gente en la calle, con Alison, Brett Lauderdale, con quien sea. A menos que diga algo sobre mí, mi gato, mi perro o mi esposa, no me importa una mi*rda”.

A finales de 2024, en el evento Dream On, Mance Warner retuvo el título contra EFFY. Los dos son compañeros y rivales desde hace unos cuantos años en Game Changer Wrestling. Así mismo, el campeón luchó dos veces en All Elite Wrestling en 2022, una contra Serpéntico en Dark: Elevation, y otra ante Jon Moxley en Rampage. «The Feminist Icon» nunca luchó en la casa Élite.

¿Qué opinas de las palabras de Mance Warner? ¿Cómo lo valoras como luchador?