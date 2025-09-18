La escena europea ya tiene bastante constancia de él, en especial la británica. Pero cuando el resto del mundo acabe de descubrir a Man Like DeReiss, podríamos estar hablando de la próxima gran estrella de la lucha libre. Y lo extraño es que, según parece, ninguna gran compañía lo ha atado todavía en corto, tras rumores de una firma con TNA y el interés de WWE.

Así que mientras tanto, a la espera de confirmarse su primera defensa como Campeón Mundial PROGRESS, DeReiss está de particular gira por los Estados Unidos de América, debutando el pasado día 4 en House Of Glory y haciendo lo propio con REVOLVER 48 horas después.

Y lo mejor está por llegar, porque hoy vía HonorClub veremos su estreno bajo los focos de ROH, grabado el pasado día 11 desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU). Dereiss hizo equipo con Aleah James —compatriota no menos notoria, pues seguramente los fans de WWE la recuerden por su paso por NXT UK— para enfrentar a Wheeler Yuta y Marina Shafir en un choque mixto de duplas.

Considerando la dinámica habitual de los shows semanales de ROH, probablemente DeReiss no tenga mucho margen a la hora de mostrar sus habilidades y veamos una mera lucha de realce en pos de impulsar el estatus de Shafir, quien tiene previsto enfrentarse a Willow Nightingale bajo fecha aún por concretar. De cualquier modo, un paso más en la prometedora carrera del «Lyrical Dragon».

► Cartel de ROH on HonorClub (18-09-2025)

He aquí todo lo anunciado para el capítulo de esta semana de ROH, cuyos resultados y análisis les ofrecerá un servidor.