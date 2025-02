No es necesario quizá realizar esta aclaración pero esta nota no pretende burlarse ni criticar a Dominik Mysterio sino hacer un apunte interesante en relación a la siempre comentada «mística» de la WWE, acerca de la cual The Undertaker hablaba también recientemente. Primero, hemos de acordarnos del consejo de «Dirty Dom» a los luchadores que quieran ser heels en 2025:

«Honestamente, creo que todo es cuestión de percepción, ¿verdad? Creo que todo depende de cómo los fanáticos te ven y de cómo quieres proyectarte. Porque no sé, siento que hay villanos, los heels, que quieren ser ‘heels cool.’ Quieren hacer cosas y seguir siendo geniales. Tienes que aceptar ser el heel. Tienes que aceptar los abucheos. No puedes hacerlo a medias. Si vas a ser un heel, tienes que ser un heel. No puedes ser malo con los padres y luego, cuando los niños pasan, decir: ‘Oh, hola, hijo, ¿es tu cumpleaños?’ No, niño, todos tienen un cumpleaños. No eres especial. Eso es lo que hay. Siento que algunas personas no pueden aceptar ser groseros con los [niños]. No, tienes que ir al 100%.»

Embed from Getty Images

► Se contradice

No solo para señalar una curiosidad sino también para descubrir un bonito momento del intregrante de Judgment Day con una joven fan. Pero eso es precisamente lo que entonces decía que un villano no debe hacer. Aunque, una vez en la situación, ¿cómo tratas mal a una niña que ha esperado mucho tiempo para verte, que ha comprado tus productos, que te ha hecho una pancarta? Imposible resistirse ni para el luchador más odiado.

Dominik Mysterio being wholesome ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/fEjHPJ2aW3 — Fightful Wrestling (@Fightful) February 4, 2025

Y lo mismo para la luchadora más odiada pues Liv Morgan también tuvo otra hermosa ocasión con un pequeño fanático. Esto no tiene nada negativo pero podemos plantear la cuestión interesante, volviendo al Enterrador y cómo él mantuvo la mística a lo largo de los años (en un mundo muy diferente al actual), de si los rudos deben mantenerse como tal incluso fuera de los shows.

how in the world could they make me hate liv morgan when she’s literally sweeter than candy itself pic.twitter.com/6W2PmIc1Ju — ali 𖤐♰♰𖤐 (@makk4risvoid) February 6, 2025