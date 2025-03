El mánager de Ilia Topuria ha arrojado algo de luz sobre la transición del campeón de peso pluma a la división de peso ligero.

Después de una carrera legendaria en 2024 en la que consiguió victorias por nocaut consecutivas sobre Alexander Volkanovski y Max Holloway, Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) tomó la decisión de dejar vacante su título de peso pluma de la UFC y subir a la división de 155 libras.

A pesar de la posibilidad de una revancha con Volkanovski y la presencia de los principales contendientes como Diego Lopes y Movsar Evloev a la espera de su oportunidad en un título de peso pluma, muchos cuestionaron la decisión de Topuria.

Su representante, Malki Kawa, explicó que la dificultad del corte de peso jugó un papel importante en la decisión.

«La realidad es que el corte de peso es muy duro para él», compartió Kawa durante una aparición en The Ariel Helwani Show. «Cuando has estado en este deporte tanto tiempo como nosotros, empiezas a darte cuenta de ciertas cosas. Para los peleadores que aspiran a mantener la longevidad, especialmente en los niveles más altos, estás hablando de enfrentarte a los mejores del mundo: Volkanovski, Charles Oliveira, Islam Makhachev, Max Holloway».

«Reducir tanto peso, especialmente a este nivel de élite, no sólo es agotador, sino que puede acortar la carrera de los peleadores. Ilia está pensando en su futuro. Está lidiando con un corte de casi 50 libras cada vez, y eso es simplemente demasiado.



Es hora de que suba a 155 libras. Estoy seguro de que Islam aceptará el reto. Estamos listos para pelear por ese cinturón, pero en última instancia, no depende de nosotros; depende de la UFC y de los otros peleadores».

Sin embargo, se ha especulado con que el campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, no está especialmente interesado en enfrentarse a otro ex peso pluma, sobre todo después de defender su título en dos ocasiones contra el ex campeón de peso pluma Volkanovski.

Otras opciones de alto perfil disponibles como posibles oponentes para «El Matador» incluyen a los ex campeones Max Holloway y Charles Oliveira.