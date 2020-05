Malestar en WWE con Sami Zayn por su decisión de ponerse en cuarentena

Cuando Vince McMahon dio la orden de continuar con la realización de shows televisados a pesar de la pandemia global, Sami Zayn quiso seguir en la brecha y participar en las filmaciones de WrestleMania 36 a finales del mes de marzo. Allí, el canadiense puso sobre la mesa el Campeonato Intercontinental ante Daniel Bryan, reteniéndolo con éxito gracias a la inestimable ayuda de sus colegas Shinsuke Nakamura y Cesaro.

Sin embargo, después de "The Showcase of the Inmortals", Zayn cambió de parecer sobre su exposición al coronavirus. Alegando primero una cirugía dental, que sonó poco creíble, la semana pasada confirmamos que el otrora Genérico se había autoexcluido de las últimas grabaciones de McMahonlandia, sin una fecha de regreso concreta.

► Sami Zayn, otro caso como el de Roman Reigns

Situación que hizo que WWE dejara vacante el título Intercontinental, a la espera del anuncio oficial hoy en SmackDown de un torneo que corone al nuevo monarca. Y es que parece que poco gustó por Stamford esta decisión de Zayn, según informa Dave Meltzer bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer.

«Hay mucho descontento debido a que Zayn ejerció la opción que dieron a todos respecto a no luchar si no quieren ahora mismo».

Ya hemos comentado en SÚPER LUCHAS la falsaria declaración de voluntariedad que Vince McMahon y Triple H proclamaron al respecto de que sus talentos y personal de producción continuaran en la brecha pese a los riesgos de contagio y las nulas medidas de distanciamiento social tomadas por el Imperio McMahon.

Brete expuesto por un empleado anónimo que instó a las autoridades estadounidenses a prohibir toda grabación, y encarnado en la figura de Lio Rush, pese a que WWE negara la existencia de una "lista negra" de competidores bajo la crisis del COVID-19.

Zayn se pronunció negativamente tras ser desposeído del título Intercontinental, aunque uno de sus tuits contó con "Like" de parte de WWE. ¿Una manera deliberada de que la polémica luzca únicamente como parte del "kayfabe"? Veremos si, al igual que con Roman Reigns, el gigante estadounidense omite el nombre de Zayn delante y detrás de las cámaras. Y ya son dos Superestrellas de SmackDown, por cierto.