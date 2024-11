Malakai Black y Brody King clasifican a la lucha por el Campeonato de Parejas en Full Gear

Buscando uno de los equipos que buscará el Campeonato de parejas AEW en Full Gear, Malakai Black y Brody King, de House of Black, se enfrentaron a FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).

Ambos equipos se enfrentaron en una contienda bastante complicada, donde dejaron todo de ambos lados, con fuertes golpes, vuelos, ataques y de todo, lo que hacía parecer que en cualquier momento iba a terminar el encuentro para alguno de los dos lados.

Brody King inició el combate con un fuerte golpe sobre Dax, quien cedió el relevo a Wheeler. King y Black dominaron al inicio, pero FTR logró aislar a Black y controlarlo con ataques en ringside.

Brody recuperó el relevo y enfrentó con fuerza a FTR, sobreviviendo a un Doomsday Device. Black y King resistieron los embates de FTR, y Black salvó a su compañero tras un Shatter Machine. Finalmente, King aplicó un Sleeperhold a Dax, asegurando la victoria para House of Black y su lugar en la lucha por los Campeonatos Mundiales de Parejas en Full Gear.

BRODY KING AND MALAKAI BLACK DEFEAT FTR AND ADVANCE TO FULL GEAR!#AEWDynamite

pic.twitter.com/TS85zxlb8Y

— WrestlePurists (@WrestlePurists) November 14, 2024