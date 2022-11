Malakai Black: «Tony Khan evitó que hiciese cosas…»

Se antoja difícil debido a la cantidad de talentos bajo contrato que tiene AEW, pero quizás en algún momento todos los nombres que por algún motivo u otro están ahora mismo ausentes de la programación de la empresa vuelvan a gozar de un estatus activo al mismo tiempo. Y del último que nos llegan buenas noticias es Malakai Black, pues poco antes de Halloween, un vídeo sugirió su pronto regreso junto al resto de The House of Black.

An elegy of the forgotten pic.twitter.com/RINNLoUaRi — Malakai Black (@malakaiblxck) October 28, 2022

Hubo mucho runrún en torno al futuro del neerlandés al anunciar un adiós aparentemente provisional a los rings el pasado mes de septiembre, sin que quedara claro si AEW le había concedido la rescisión de su contrato. A posteriori, Black aclaró que no, que buscaba continuar en la casa Élite y que su asueto se debía a problemas personales.

En un comunicado previo, Black aludió a «acciones externas» y una «desmoralización» causada por cierta dolencia y por «promesas incumplidas» dentro del ámbito laboral, que parecen evidenciar que el gladiador aún arrastraba el trauma de su despido de WWE.

► La lucha libre, un salvavidas

Y luego de publicar dicho vídeo el pasado 28 de octubre, este viernes Black dejó unas interesantes declaraciones vía Twitch al dar cuenta de su aparente retorno a AEW.

« Por fortuna, Tony Khan evitó que hiciera cosas irracionales».

Palabras que vendrían a confirmar la buena sintonía existente entre Black y Khan y el apoyo del mandamás de AEW al gladiador bajo momentos complicados, quien más allá de sus problemas extraluchísticos, merece una mejor exposición sobre las pantallas de la empresa.

Con Full Gear dentro de 13 días, es posible que The House of Black conjure allí su vuelta, si bien también se habla de que The Elite hará lo propio. Con todo, esperemos que el otrora Tommy End esté plenamente «recalibrado», citando sus propias palabras.