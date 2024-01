Malakai Black niega los rumores de los fans: «¡Absurdo!»

La etapa de Malakai Black en AEW ha estado rodeado de misterio. Y no hablamos solo de su personaje, sino de lo que ocurre con él, realmente. Se habló de lesiones de gravedad y muchas otras cosas más.

Incluso, de problemas con su jefe, Tony Khan, y de su deseo de retornar a trabajar con WWE junto a su esposa, Zelina Vega. Todos estos rumores han parecido quedar en el pasado, y todo indicar que Black deberá cumplir con su contrato con AEW, si quiere regresar a WWE en un futuro.

Lo cierto es que Black ha sido bastante profesional, y se ha alejado en los últimos meses de polémicas en torno a su etapa en AEW. Hasta esta madrugada, cuando reprendió a un fanático que dijo que se negaba a perder combates ante los demás luchadores de AEW. Este fue el intercambio de mensajes entre dos fans:

That's what happens when you refuse to take a pin or put anyone over.

— Aquí está la cantidad de combates individuales en los que participó cada miembro de la House of Black a lo largo de 2023:

Julia Hart – 14

Brody King – 8

Buddy Matthews – 6

Malakai Black – 0

— Eso es lo que sucede cuando te niegas a recibir un toque de espaldas o a dejar que alguien más obtenga la victoria.

Y esta fue la respuesta de Black, que ha generado muchos «Me gusta» para él:

Usually I don’t reply because these laughable takes from goofballs like this nerd is why this place is the equivalent of people opening their front doors and screaming their excrement laced opinions into the street, however: bullshit, never happened, isn’t a thing. Happy ny. https://t.co/5kJ6X3YGjo

— Malakai Black (@malakaiblxck) January 1, 2024