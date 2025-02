Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, los talentoso luchadores Malakai Black, Miro y Ricky Starks, lograron llegar a un acuerdo con AEW en días pasados y ser liberados oficialmente de sus contratos. Los tres estaban infelices en AEW, y tenían problemas tanto a nivel laboral como personal con su jefe, Tony Khan.

Pues bien, ahora han surgido importantes e interesantes actualizaciones en torno a estos tres luchadores. Y es que, según ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, tanto Malakai Black, como Miro y como Ricky Starks, son oficialmente libres de luchar en cualquier lugar y firmar con cualquier empresa.

► Más detalles de las recientes salidas de AEW: Malakai Black, Ricky Starks y Miro, ¿rumbo a WWE?

Esto significa que, así como ocurrió con CM Punk, estos tres luchadores no tienen que esperar 90 días para aparecer en otra empresa que realice funciones televisivas, como MLW, TNA Wrestling o, por qué no, WWE. Además, Fightful Select aclara que el contrato original de Malakai Black lo ligaba con AEW hasta finales de 2027. Pero, en enero de este año, Black decidió marcharse de AEW y en televisión se dio la ruptura de The House of Black.

Brody King, Buddy Matthews y Julia Hart ahora son conocidos como Hounds of Hell. No se sabe cómo, pero Black logró su cometido, luego de varios intentos por hacer que Khan lo dejara salir de AEW.

Por su parte, Sean Ross Sapp señala también que Miro no tiene ninguna lesión y que desde hacía más de seis meses, no se presentaba una idea creativa en la empresa para su personaje, por lo que nadie en AEW esperaba verlo de nuevo por allí. Miro tenía contrato con AEW hasta inicios de 2026, pero ya había solicitado su salida también en varias ocasiones.

Finalmente, se supo que Starks le solicitó a AEW a finales de 2023 que no usaran la opción para renovarle automáticamente su contrato un año más, pero aún así, Tony Khan ejerció esta opción. Tuvo problemas con Khan, quien lo hizo sacar de eventos independientes. Starks llegó a contradecir a Khan, quien dijo que no estaba en condiciones de salud para luchar, pero Starks dijo que sí y que solo era que no había buenos planes creativos para él. Starks solicitó su rescisión contractual de AEW en enero de este año.