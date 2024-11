Malakai Black: «Ni estoy lesionado, ni me retiro, ni me voy de AEW»

En las últimas horas ha habido cierto runrún entorno a la situación de Malakai Black en AEW. Esto después de que fuera derrotado por Adam Cole en el episodio más reciente de Dynamite y posteriormente los dos se dieran un abrazo. En principio, no había ningún motivo para ello pues -dentro de la narrativa de la casa Élite- no son amigos ni el integrante de la House of Black es babyface. Así que es comprensible que los fanáticos empezaran a especular.

► Malakai Black zanja el runrún

Pero el luchador de Países Bajos no ha tardado en publicar una aclaración:

Aquí estamos otra vez. El combate ha terminado y, nuevamente, todos están diciendo: «Oh, se va a retirar. Se va a retirar por sus lesiones» y esto y aquello. No soy ninguna de esas cosas. No estoy lesionado, ni me estoy retirando, ni me estoy yendo. Siento que esto pasa cada vez que tengo un combate, y no entiendo cuántas veces van a decir estas cosas sin que pasen y la gente sigue creyéndolo. No he estado lesionado en más de tres años. Me refiero a mi lesión en la espalda, por supuesto, y solo hablé de eso después de que ya estaba superada. Estoy bien. He estado bien por mucho tiempo. Agradecería mucho que dejaran de decir esas cosas. Si me voy a retirar, lo escucharán de mí y no después de que Adam haga una promo como agradecimiento por el combate, porque eso es todo lo que fue», explica Malakai en sus historias de Instagram.

Es interesante apuntar también que a mediados de 2022 el presidente de la compañía, Tony Khan, dijo que a Malakai Black le quedaban casi cinco años de contrato.