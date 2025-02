Malakai Black es ya oficialmente agente libre

Como dimos cuenta a través de nuestras redes sociales, Malakai Black ha dejado de figurar en la sección «Roster» de la web oficial de AEW.

AEW elimina a Malakai Black de su roster ‼️ pic.twitter.com/DI3ohjnCBa — Superluchas.com (@Superluchas) February 10, 2025

Esto llega tras semanas de evidencia del fin de la estancia del holandés en AEW, desaparecido de las pantallas desde noviembre, cuando incluso sus otrora compañeros de The House Of Black han conformado nueva facción, Hounds Of Hell e incluso hemos visto sugerencias sobre su regreso a WWE.

Y PWInsider confirma que el contrato de Black con AEW concluyó ayer, y que ahora mismo el gladiador es agente libre.

► Fin de etapa para Malakai Black

Tres años y medio después de su debut en AEW, allá por el episodio de Dynamite del 7 de julio de 2021, Black deja atrás una trayectoria como «All Elite» donde si bien individualmente le faltaron éxitos y mayor protagonismo, colectivamente tuvo junto a Brody King y Buddy Matthews una notable ostentación del Campeonato Mundial de Tríos AEW.

Julia Hart fue preguntada el pasado mes acerca de la situación de Black, y la ex Campeona TBS pareció conjuntar una suerte de despedida pública.

«Creo que [The House Of Black] estaremos bien, y decida lo que decida hacer con su carrera es asunto suyo, y le deseo lo mejor, haga lo que haga. Ha sido un gran apoyo para mí, y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Los rumores no están confirmados ni nada, así que no sé exactamente qué pasará. Podría pasar cualquier cosa, no lo sabemos. Es cuestión de, lo que ocurra, ocurrirá, y me alegraré por él ocurra lo que ocurra […]»