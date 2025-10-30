Ciclo de desgracia: La mala suerte que persigue a Seth Rollins cada 10 años

Luego de haber conquistado el Campeonato Crown Jewel ante Cody Rhodes en Australia, Seth Rollins tropezó de nuevo con la misma piedra al volverse a lesionar siendo el monarca mundial, y con grandes posibilidades de que se vuelva a perder otro WrestleMania debido a la cirugía que se va a someter y se desconoce el tiempo que este fuera de los encordados.

Y como lo mencionamos, fue la segunda vez que Rollins se vuelve a lesionar siendo campeón mundial y lo mas increíble de todo es que todos los escenarios que ocurrieron antes de su primera gran lesión en el año 2015, se volvieron a repetir de tal manera, que hasta parece un chiste de mal gusto.

► Ganador del Money In The Bank perteneciendo a una faccion y hacer un canjeo épico

La primera gran coincidencia fue Rollins perteneciendo a una facción al momento de ganar el maletín Money In The Bank. Cuando lo ganó la primera vez en el año 2014, Rollins era parte de la facción The Authority (encabezada por Triple H), manteniendo el maletín desde finales de junio de dicho año hasta marzo del 2015, donde provocaría el famoso «Robo del Siglo» al meterse (o para algunos fanáticos, salvar) la lucha estelar de WrestleMania 31 entre el entonces monarca mundial Brock Lesnar y Roman Reigns, canjeando el contrato y saliendo del evento como Campeón Mundial Completo de WWE (Campeonato de WWE y antiguo Campeonato Mundial Completo).

A inicios del mes de junio, Rollins logró conquistar su segundo maletín ahora como líder de la efímera facción The Vision compuesta por Paul Heyman, Bronson Reed y Bron Breakker, sin embargo, en su lucha contra L.A. Knight en Saturday Night’s Main Event; Rollins saldría lesionado y dejándonos con la duda de su estado de salud y el estatus del maletín (algo que le debieron haber hecho con Mr. Kennedy en 2007). Pero al finalizar SummerSlam de este año, Rollins apareció en muletas a interrumpir la celebración de CM Punk, solo para dejarlas caer y correr con el maletín al cuadrilátero para atacar a Punk y canjearlo para consagrarse nuevamente campeón del mundo, conociendo este suceso como «El Engaño del Siglo».

► Movida espectacular en una lucha fuera de Estados Unidos que terminó en lesion

El primer reinado mundial de WWE de Rollins iba a buen puerto al tener luchas importantes contra gente como Lesnar, Sting, John Cena, Kane, Randy Orton y sus excompañeros de The Shield: Dean Ambrose y Reigns; siendo en las vísperas de esta lucha que tendría lugar en Survivor Series del 2015 contra este ultimo, durante una lucha callejera ante Kane en un Live Event en Dublín, Irlanda, la rodilla de Rollins se dobló al momento de ejecutar un Flip-Powerbomb al «Monstruo Rojo» sobre una mesa.

Terminando con una lesión de ligamentos y meniscos en la rodilla derecha, no dejando otra opción a la empresa de despojarlo del titulo y buscar un nuevo monarca mundial, cancelando su lucha en Survivor Series y planes posteriores rumbo a WrestleMania 32. Y como turbio del asunto, salio el logo de Survivor Series durante el festejo de Rollins en WrestleMania 31, diciendonos que no llegaria a ese evento como campeón.

En este reinado de Rollins como Campeón Mundial de Peso Completo por segunda ocasión, no salíamos de los mismos oponentes: Punk, Knight y Jey Uso, siendo Cody Rhodes con el que disputó la lucha de campeones en Crown Jewel para conseguir la presea del mismo nombre, la excepción. La lucha si estuvo buena y como los campeones contaron la historia de su rivalidad, pero en ocasiones con tal de hacer la lucha mas espectacular, no miden los movimientos ejecutados sin saber las consecuencias hasta después.

Rollins ejecutó un cabezazo de costa a costa y lamentablemente cayó sobre su brazo. Al principio se vio espectacular; pero en un par de días vimos al entonces Campeón Crown Jewel con un cabestrillo y poniendo a pensar a mas de uno si la lesión era real o no (tras lo ocurrido en SummerSlam). Sin embargo y tras el segmento final del Raw celebrado en Australia, era mas que claro que la lesión es real y que Seth estaría afuera de los cuadriláteros por un buen tiempo y con posibilidades de perderse WrestleMania 42.

► Rivalidades personales por un titulo canceladas

Entre los años 2014 y 2015, la rivalidad entre Rollins y Reigns tendrían pactadas un par de luchas en varios PPVs, pero como si fuera una casualidad, se terminarían cancelando por una lesión de uno u otro, siendo la del 2015 la mas importante la que tendría en disputa el Campeonato WWE. Provocando que se hiciera el torneo estilo Deadly Games (Survivor Series 1998) para coronar a un nuevo monarca mundial, resultando Reigns como el ganador tras vencer a Ambrose en la final…. Aunque durando poco el gusto tras el canjeo del maletín por parte de Sheamus.

Este año por fin pudimos ver la rivalidad entre Punk y Rollins entre los que destacamos dos luchas individuales pactadas, luchas multitudinarias y el canjeo del Money In The Bank en SummerSlam, y otro nuevo capitulo veríamos en el primer día de noviembre en Saturday Night’s Main Event, pero la lesión de Rollins cambió los planes y pactando una batalla campal para definir al rival de Punk para dicho evento, siendo Jey Uso, que hasta la fecha que se publique esta nota, su video de victoria tiene mas dislikes en el canal de YouTube de la empresa.

Esperemos que Rollins se recupere lo mas pronto posible y sobre todo que este muy bien de la cirugía.