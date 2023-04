Mal inicio de LWO, cayeron ante Judgment Day

Después de la paliza que le dieron Dominik Mysterio y Damian Priest a Bad Bunny, las cosas parecían indicar que Rey Mysterio se vengaría.

Fue así que tras un discurso de Damian, donde recordaba que su lealtad estaba con Dom, pese a la amistad con Bunny, el equipo completo de LWO apareció en el ring para tener su primer combate como agrupación.

Fue así que Rey Mysterio y Santos Escobar hicieron equipo para enfrentar a los dos integrantes de Judgment Day.

Al inicio de la lucha, Damian mostró su dominio al pisotear al enmascarado y llevarlo a su esquina, mientras Dominik mantenía la ventaja sobre Escobar con varios movimientos ofensivos.

Escobar logró escapar de un candado de Damian y comenzó a dominar el combate. Rey y Dominik forcejearon en el ring, pero finalmente Dominik logró aplicar un impresionante Powerbomb.

Rey intentó realizar su icónico movimiento “619”, pero Rhea Ripley, quien acompañaba a Judgment Day en su esquina, salvó a su compañero y Zelina Vega, quien acompañaba a LWO en su esquina, respondió con una Hurracarana.

Escobar buscó aplicar su movimiento final, el “Phantom Driver”, pero Damian lo detuvo y finiquitó el encuentro con un poderoso Chokeslam, obteniendo la cuenta de tres y asegurando la victoria para su equipo.

EXCLUSIVE: After @ZelinaVegaWWE finally escapes @RheaRipley_WWE, the LWO explain that their issues with #TheJudgmentDay are far from over. #SmackDown pic.twitter.com/l58yMfFctL

— WWE (@WWE) April 8, 2023