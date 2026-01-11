Maki Itoh firma con Stardom

En la primera noticia sorpresa de 2026 que dio Stardom, se dio a conocer la firma de la luchadora japonesa independiente Maki Itoh.

► Maki Itoh se une a Stardom

Maki Itoh había estado trabajando como luchadora independiente desde agosto, pero la estrella femenina firmó un contrato para competir exclusivamente con Stardom.

La empresa había mostrando recientemente videos crípticos que insinuaban la llegada de una nueva integrante a la compañía. Se especulaba que podría ser «La luchadora profesional más linda del mundo«, Maki Itoh, y resultó ser cierto.

La noticia se confirmó durante el primer evento que Stardom presentó en 2026 en el Tokyo Korakuen Hall. Maki Itoh subió al ring mostrando el contrato que firmó. Taro Okada, el presidente de la empresa se unió a Maki Itoh en el ring para anunciar oficialmente su incorporación a Stardom como competidora de tiempo completo. Itoh expresó su entusiasmo por llegar a Stardom por primera vez en su carrera.

En su anuncio el presidente Taro Okada dijo:

Hoy, Stardom firmó un contrato con la luchadora profesional Maki Itoh.

Por su parte, Maki Itoh respondió:

Después de 9 años como luchadora profesional, esta es la primera vez que participo en esta organización. Me uniré a Stardom. ¡Un placer conocerlos!

No se dieron a conocer más detalles del contrato, ni el tiempo de duración.

Maki Itoh se venía desempeñando como luchadora independiente desde agosto, cuando dejó TJPW, empresa en la que permaneció por nueve años. En ese periodo como independiente lucho en varias empresas independientes, especialmente en los Estados Unidos.