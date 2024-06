Makhachev: «Tsarukyan debería agradecerme por ponerlo en el mapa de UFC»

El campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, cree que Arman Tsarukyan debería mostrarle gratitud por impulsar su carrera en UFC.

Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) hizo su debut en UFC en un enfrentamiento con poca antelación contra Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC) en abril de 2019. Perdió una pelea de ida y vuelta de la noche por decisión unánime y desde entonces ha tenido marca de 9-1 para ascender a la contienda por el título de peso ligero. Makhachev se atribuye el mérito de haberle dado a Tsarukyan, de 22 años, la gran oportunidad.

“Creo que Arman debería agradecerme. Firmé a Arman para una pelea contra mí. Firmó con UFC. Entonces no sabía nada sobre Arman. No lo he visto pelear. Simplemente pensé en él como un debutante. No lo llamaría una pelea cerrada aunque mucha gente dice que lo fue. Gané todos los asaltos, pero Arman todavía pide una revancha”.

Tsarukyan surgió como el contendiente número uno cuando derrotó a Charles Oliveira en UFC 300 en abril, pero declinó la oportunidad de revancha con Makhachev en el evento principal del sábado de UFC 302 del sábado. Makhachev se enfrenta a Dustin Poirier (30-8 MMA, 22-7 UFC) en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

«Tuvo muchas oportunidades de salir como suplente. Sé que antes de UFC 302 le ofrecieron pelear conmigo. De cualquier manera, nuestra revancha es inevitable. Resolveremos esto pronto”.