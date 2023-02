Makhachev responde a acusaciones de Bobby Green

El campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev , respondió después de ser acusado de uso prolongado de esteroides por el ex oponente Bobby Green.

Antes de ascender al trono de las 155 libras con una actuación dominante contra Charles Oliveira en octubre pasado , Makhachev realizó una exhibición igualmente enfática contra el oponente de reemplazo a corto plazo Green.

La pareja encabezó UFC Vegas 49 en febrero de 2021, con “King” reemplazando al lesionado Beneil Dariush. El californiano no pudo montar ninguna ofensiva, con Makhachev derribándolo antes de abrirse camino hacia una victoria por nocaut técnico en el primer asalto .

Si bien la pareja pareció cordial después, ese no parece ser el caso ahora debido a algunas afirmaciones sorprendentes hechas por Green.

Antes de su derrota ante Drew Dober en diciembre pasado, que se produjo después de cumplir una suspensión de seis meses de la USADA, Green alegó que Makhachev y otros luchadores de MMA de Daguestán han sido “criados” para el éxito mediante el uso de drogas para mejorar el rendimiento desde la edad de 10

“Estaba jodiendo en mi YouTube, cierto, y encontré este pequeño video y decía que Islam tenía un pequeño problema con las drogas. ¿No veo a la gente hablando de él? Entonces, cuando llegó por primera vez, decía que en la escuela en la que se formó en Rusia, solo le dieron vitaminas. Llevan haciéndolo desde quién sabe cuándo, cuando empiezas a entrenar.

“Imagínate si le dieras esteroides a alguien a los 10, 12, 13, 14, 15 años; lo fuerte que serías… Él era realmente fuerte, tiene sentido ahora… Me muevo con miles de chicos, eso fue interesante”, agregó Green. “Le dije a mi entrenador, ‘Había algo interesante sobre el Islam. Lo sentí. Simplemente no es humano. (Ahora tiene sentido.”

Ahora, Makhachev ha respondido, sugiriendo que la diferencia en su fuerza física y habilidad se deriva de un lugar y solo de un lugar: el gimnasio.

Makhachev insistió en que, en lugar de que la diferencia de poder que Green sintió en Las Vegas a principios del año pasado sea el resultado de los esteroides, es simplemente compromiso.

“No sé. No soy como Bobby Green. No estoy borracho, hago cosas malas. Yo (estoy) entrenando duro, por eso. Por eso siente el poder. Te lo dije, todos los luchadores dicen: ‘Voy a defender su lucha libre’. … Pero, cuando hay una pelea, cuando derroto a mi oponente, todos sienten mi poder… Esto no es porque sea bueno. Es porque yo (he estado) entrenando toda mi vida. Es por eso.”