Makhachev reacciona ante la victoria de Edwards sobre Covington

Islam Makhachev no quedó impresionado por la victoria de Leon Edwards sobre Colby Covington. El campeón de peso welter Edwards (22-3 MMA, 14-2 UFC) retuvo su título cuando derrotó a Covington (17-4 MMA, 12-4 UFC) por decisión unánime en el evento principal de UFC 296 del sábado pasado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El campeón de peso ligero Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC), quien expresó su deseo de perseguir el estatus de doble campeón en el pasado, no le gustó lo que vio en Edwards cuando vio la pelea en persona.

“León tiene que ser el próximo, y además, esta pelea fue una tontería, hombre. Tenemos que cambiar al campeón».

Makhachev viene de una patada a la cabeza en el primer asalto nocaut sobre el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en UFC 294. Está seguro de que encerraría a Edwards y Covington si pelearan.

«Terminaré con ambos este tipo«.

El CEO de UFC, Dana White, reveló que tuvo una reunión con Makhachev en Las Vegas, pero no discutieron qué sigue. Pero si fuera por White, le gustaría ver a Makhachev permanecer en el peso ligero.

«Almorcé con él hace un par de días y realmente no hablamos de peleas. Hablamos de la familia y de todo tipo de cosas. Entonces, no lo sé. Me gustaría verlo quedarse en el 55”.