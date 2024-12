Makhachev opina sobre posible pelea contra Topuria

Islam Makhachev no ve mucho que ganar peleando con su compañero campeón de UFC, Ilia Topuria. El campeón de peso pluma Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) y su entrenador principal expresaron interés en subir de categoría para desafiar al campeón de peso ligero Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) después de que Topuria noqueara a Max Holloway en UFC 298.

En una entrevista reciente con Match TV (h/t Championship Rounds ), Makhachev no descartó la posibilidad de pelear con Topuria algún día, pero explicó por qué no le interesa.

“Seguro que tendremos algún tipo de conversación. Él habla constantemente de mí. Probablemente quiera decirme algo. No entiendo qué quiere decirme. Salgamos y hablemos. ¿Quiere pelear? Pelearemos si es necesario.

“En términos de mi carrera como boxeador, no me interesa en absoluto pelear con Topuria. Está en una categoría de peso diferente. Lo venceré, ¿y qué significará eso para mí? No ganaré otro cinturón. Todos volverán a decir que vencí a un peso pluma. Eso es todo. Pero si la gente realmente quiere verlo perder, entonces podemos hacerlo”.

Las dos primeras defensas de título de Makhachev en peso ligero fueron contra el ex campeón de peso pluma Alexander Volkanovski. Luego igualó el récord de mayor cantidad de defensas de título en la historia del peso ligero al derrotar por sumisión a Dustin Poirier en UFC 302 en junio.

Se espera que haga su próxima defensa del título en una revancha contra Arman Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) el 18 de enero en UFC 311 desde Intuit Dome en Inglewood, California, aunque no hay nada confirmado.