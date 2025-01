Makhachev: “No voy a dejar este deporte sin un segundo cinturón de UFC”

El campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, insiste en su objetivo de convertirse en doble campeón.

Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) defiende su título de peso ligero en una revancha contra Arman Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC), que encabeza el evento UFC 311 del sábado (pago por visión, ESPNews/Disney+, ESPN+) en el Intuit Dome.

En el camino de Makhachev para ganar un segundo título de UFC se interpone el campeón de peso welter Belal Muhammad, quien ha entrenado con Makhachev y el equipo de Khabib Nurmagomedov en numerosas ocasiones.

¿Qué tan lejos está Makhachev de su objetivo? El campeón de peso ligero no está seguro, pero sabe que es algo que necesita lograr en su carrera.

“No lo sé. No es mi trabajo, pero es mi objetivo. No voy a dejar este deporte sin un segundo cinturón. Ese es mi objetivo”.

Muhammad le dijo a MMA Junkie que cree que Makhachev podría saltar al peso mediano y ganar un segundo cinturón allí, pero no descartó la posibilidad de hacerlo él mismo si puede lograr un par de defensas más del título.

A Makhachev tampoco le interesa pelear con Muhammad.

“Es mi amigo. La semana pasada estuvimos entrenando juntos. Tenemos el mismo mánager. Sí, hablaremos. Todo puede cambiar muy rápido. Por eso no pienso retirarme. Tengo tiempo”.