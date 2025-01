Makhachev no está interesado en trilogía con Tsarukyan después de UFC 311

En lo que se refiere a una posible trilogía con Arman Tsarukyan, Islam Makhachev puede quedar fuera. Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) pondrá en juego su campeonato de peso ligero en una revancha con Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) el sábado en UFC 311 desde Intuit Dome.

Una victoria dejaría a Makhachev con marca de 2-0 contra Tsarukyan después de ganar por decisión unánime en 2019 .

Si bien perder el cinturón podría dar lugar a una trilogía dependiendo de cómo se desarrolle la pelea, Makhachev no tiene nada de eso en mente de cara a ella.

“Tercera pelea, espero que no. No tiene sentido, tres peleas con el mismo chico. Creo que vendrá una nueva generación. Tendremos la división más peligrosa. Los viejos, creo que esta es una de las categorías de peso más difíciles no solo en la UFC, sino en todo el deporte. Necesito un nuevo objetivo”.

El deseo de Makhachev de hacer algo nuevo es comprensible. Entre los actuales rankings de peso ligero de la UFC, Makhachev, que lleva una racha de 14 victorias consecutivas, tiene victorias sobre Tsarukyan (n.° 1), Charles Oliveira (2), Dustin Poirier (4) y Dan Hooker (6). No es de extrañar que Makhachev haya hablado de querer ascender para luchar por el título de peso wélter de la UFC.

Gane o pierda, el momento podría ser adecuado después de UFC 311, pero eso no está necesariamente en la mente del campeón.

“No quiero ignorar a Arman, porque Arman es un oponente muy duro. Solo me concentro en él, ¿sabes?”, Buscar las clasificaciones, pensar en el próximo oponente, no es mi trabajo. Simplemente sigo entrenando, sigo hambriento. Si tenemos algo, simplemente envíenme el contrato. Es mi opinión de toda la vida: nunca confío en el oponente, nunca pienso que voy a pelear con este tipo, no voy a pelear con este tipo. Simplemente envíenme el contrato, eso es todo”.