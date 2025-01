Makhachev cree que tiene las claves para derrotar a du Plessis

Islam Makhachev mantiene abiertas sus opciones de cara a conquistar una segunda división. El actual campeón de peso ligero de la UFC rompió recientemente el récord promocional de defensas más exitosas del título de 155 libras con una victoria por sumisión unilateral sobre el reemplazo con poca antelación Renato Moicano en UFC 311.

Makhachev originalmente estaba programado para pelear contra Arman Tsarukyan , pero Tsarukyan se retiró debido a una lesión en la espalda menos de 48 horas antes de la noche de la pelea y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, dijo que no planea volver a programar ese enfrentamiento de inmediato.

Eso deja a Makhachev sin un oponente obvio para su próxima defensa del título, por lo que el peleador número uno libra por libra tiene la vista puesta en convertirse en campeón de dos divisiones. Su amigo y compañero de entrenamiento ocasional Belal Muhammad actualmente gobierna el peso welter, lo que significa que Makhachev está dispuesto a subir una división de peso más para enfrentar a Dricus du Plessis , si surge la oportunidad.

“Mi altura me lo permite [pasar al peso mediano]. Creo que mis datos físicos también lo permiten. Solo necesito trabajar con mis especialistas, ganar masa muscular, sumar un poco de peso. Creo que puedo intentarlo. Como ya dije en la conferencia de prensa después de la pelea, si me lo ofrecieran mañana y me dijeran que me darán tiempo para ganar peso, no lo rechazaría. Aceptaría al 100 por ciento pelear en el peso mediano”.

“No digo que tenga más posibilidades, que pueda al 100 por ciento acabar con du Plessis, pero viendo sus peleas, viendo su estilo, creo que tengo las claves para la victoria”.

Makhachev ha estado en una racha increíble desde que sufrió su única derrota ante Adriano Martins en octubre de 2015. Ha ganado 15 peleas consecutivas, incluidas cinco peleas de campeonato, y su récord es de 27-1.

Du Plessis ha demostrado ser igual de indomable. La estrella sudafricana tiene un récord de 7-0 en la UFC, y sus últimas tres victorias fueron peleas por el título contra los grandes pesos medianos Israel Adesanya, Sean Strickland y Robert Whittaker . Actualmente está programado para enfrentarse a Strickland en la revancha de la UFC 312 el 8 de febrero en Sídney.