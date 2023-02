Makhachev a Volkanovski: “Crees que eres Muhammad Ali”

El campeón de peso ligero de UFC , Islam Makhachev, pareció descartar la amenaza final de Alexander Volkanovski de pie durante una entrevista cara a cara.

En el segundo evento de pago por evento del año de UFC , programado para Perth, Australia, este sábado, Volkanovski caminará frente a sus fanáticos locales por primera vez desde 2018. En lugar de una defensa de su título de peso pluma, sin embargo, buscará una nueva pieza de oro para su colección.

En el evento principal de UFC 284, “Alejandro Magno” compartirá el octágono con Makhachev, el rey de los pesos ligeros cuyo reinado comenzó en octubre pasado con la aniquilación del ex campeón Charles Oliveira .

Si bien será el cinturón del ruso en juego, Volkanovski también traerá apuestas a la mesa en la forma de su primer puesto en la escalera libra por libra, que lo ve sentado un lugar por encima de su próximo oponente.

A pesar de su récord invicto en UFC, Volkanovski entrará en su desafío campeón-campeón como un perdedor considerable . Sin duda, eso se debe al juego de lucha Daguestán de élite de Makhachev, que hasta la fecha ha sido un rompecabezas irresoluble en el octágono.

Pero si bien ese parece ser el camino lógico hacia la victoria para el campeón de peso ligero, aparentemente no tiene miedo de enfrentarse a su contraparte australiana.

Durante una entrevista cara a cara con Daniel Cormier en el programa DC & RC de ESPN MMA , Makhachev y Volkanovski reiteraron sus respectivos planes para la noche de la pelea.

“Me gusta. Oye, si quieres levantarte y tratar de pelear, pero todos sabemos que eso no va a suceder. Todos sabemos que quieres tratar de agarrar, pero eso está bien. Todos sabemos que él querrá disparar… Pero, puede que se sienta cómodo porque cree que voy a ser más fácil de derribar… Así que creo que podría estar más cómodo al principio, pero ¿y si no puede sujetarme? … Ahí es cuando realmente lo verás comenzar a entrar en pánico.

“¡Vas a tener que estar conmigo! Lo que me encanta de esto es que escucho a mucha gente decir que tu stand up está subestimado y todo ese tipo de cosas. Lo averiguaremos”.

Pero mientras Volkanovski no dejó dudas sobre quién cree que dominará en ese ámbito, Makhachev luchó contra la narrativa de que no puede soportar a su retador y sugirió que el australiano está sobreestimando severamente sus habilidades.

“¡No podemos soportar ningún problema! Oye, hablas como si noquearas a todos tus oponentes. Crees que eres Muhammad Ali”.

El juego sorprendente de Volkanovski se exhibió firmemente en 2022. Después de darle una paliza a “The Korean Zombie” en el camino a una detención en el cuarto asalto, “Alexander the Great” dominó al gran peso pluma Max Holloway en cinco asaltos en UFC 276 .