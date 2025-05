Mai Sakurai nombra movimiento en honor a Titán

La luchadora japonesa Mai Sakurai, perteneciente a Marigold, decidió rendir homenaje al gladiador mexicano Titán, nombrándolo en su nuevo movimiento final.

► Mai Sakurai rinde homenaje a Titán

Hace unos días, Mai Sakurai estrenó un nuevo movimiento de sumisión, que usó para retener el Campeonato Nacional Unido Marigold en su duelo contra Misa Matsui. El nombre del castigo se dio a conocer después de la lucha, al que Sakurai nombró como «Romanée con Titan» (algo así como «Romance con Titán»), con el que la luchadora hace un reconocimiento al «Inmortal», quien estrenó un movimiento similar recientemente.

Esta sumisión le permitió a Sakurai defender su cinturón por cuarta vez, luego de una recia batalla de casi diecisiete minutos.

Mai Sakurai's new submission finish is called "Romanée Con Titan" as it appears to be a shoutout to Titán, who debuted a similar submission recently pic.twitter.com/fS3cHnSqnr — Peps🪭 (@Peps_Wrestling) May 4, 2025

Por su parte, Titán empleó este movimiento de sumisión, justo un mes antes, en el curso de las eliminatorias por el Campeonato Universal 2025, cuando en el triangular de la primera eliminatoria entre los monarcas Welter, sometió a Máscara Dorada en la Monumental Arena México. A la postre, Titán se proclamó Campeón Universal 2025.

Actualmente, el «Inmortal» se encuentra compitiendo en el torneo de New Japan Pro Wrestling, «Best of the Jr. 32», en el Grupo B. Hasta el momento su marca es de 2-2 y en los combates que ganó aún no usó la sumisión en cuestión, aunque no se descarta que la empleé en algún momento de la competencia.