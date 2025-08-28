Si Khamzat Chimaev quiere poner a prueba su temple en las 205 libras, Magomed Ankalaev está más que listo para recibir al invicto campeón checheno.

A principios de este mes, ‘Borz’ ofreció una de las actuaciones más dominantes en la historia de la UFC, derrotando con facilidad a Dricus Du Plessis para conseguir el título mundial indiscutible de peso mediano.

Si bien no hay planes para que Chimaev vuelva a pelear en 2025, hay muchos aspirantes al título que buscan una oportunidad contra el recién consagrado campeón de las 185 libras, incluyendo a Reinier de Ridder, Caio Borralho y el contendiente número uno de la división, Nassourdine Imavov.

Sin embargo, todos podrían quedarse esperando si Chimaev acepta el reto del actual campeón de peso semipesado, Magomed Ankalaev.

«Sigo en esta división», declaró Ankalaev a Sport24Ru. «Si alguien quiere subir de categoría y poner a prueba mi peso, siempre le doy la bienvenida. Si [Chimaev] sube, sube. No hay problema».

Ankalaev vs. Chimaev sería una pelea indudablemente interesante, pero por ahora, Ankalaev ya tiene las manos ocupadas con una revancha de alto riesgo contra el artista del nocaut brasileño Alex Pereira.

► Magomed Ankalaev, listo para calmar las dudas en la revancha contra Pereira.

Tras derrotar a ‘Poatan’ en marzo para conseguir el oro en el peso semipesado, ambos se enfrentarán el 4 de octubre en el UFC 320 en Las Vegas. Según informes, Pereira llegó a su primer encuentro con una fractura en la mano y un caso de norovirus, lo que resultó en una actuación mediocre contra el daguestaní.

Esta vez, Ankalaev quiere que no haya excusas al propinarle a Pereira su segunda derrota consecutiva.

«Quiero que llegue a esta pelea al 100% para que no haya dudas sobre el resultado», añadió Ankalaev. «No quiero oír hablar, como la última vez, de que no está listo o de que algo no se ha hecho. Quiero que esté en plena forma para que después de nuestra pelea no tenga excusas».